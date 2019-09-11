Geely раскрыла название необычного кроссовера на базе Volvo

Китайская компания Geely официально анонсировала свой новый кроссовер, который будет создан на базе Volvo.



Сегодня производитель опубликовал тизерные изображения новинки, а также раскрыл его название.

Так, выяснилось, что Geely готовит необычный кроссовер с названием Icon, который создают на базе платформы Volvo и выйдет на китайский рынок в этом году.

У автомобиля будет необычный дизайн, выполненный по мотивам одноименного концепта, дебютировавшего в прошлом году. Моторная гамма новинки будет представлена полуторалитровым двигателем мощностью 177 л.с.

В дальнейшем на базе двигателя создадут гибридную установку. Системы полного привода в автомобиле не предусматривают.

Габариты кроссовера составят: 4 350/1 810/1 615 мм, колесная база – 2 640 мм.