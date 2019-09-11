FAW представил гибридный суперкар Hongqi S9 и электрокросс Hongqi E115

На мотор-шоу, которое начало свою работу 10 сентября, премиальный китайский бренд продемонстрировал два новых концепта.



Напомним, что Hongqi принадлежит концерну FAW и позиционируется, как люксовый бренд.

Hongqi привезла во Франкфурт концепт кроссовера и гиперкара, которые вероятно станут серийными и выйдут на китайский рынок, а судя по месту их презентации, компания намерена вывести новинки и на европейский рынок.

Гиперкар получил название S9 и для него характерны двери типа «крыло бабочки», а вот в движение он приводится гибридной силовой установкой. В составе последней заявлен четырехлитровый восьмицилиндровый двигатель.

Сколько электродвигателей не сообщается, но мощность установки составит 1 400 л.с. Для разгона гиперкару потребуется 1,9 секунды, а максимальная скорость составит 400 км/ч.

Что касается электрического кроссовера с названием E115, то это будет полноприводная модель с запасом хода 600 км. К тому же в ней будет предлагаться автопилот четвертого уровня.

Другие подробности не раскрываются. Стоит отметить, что машина имеет некоторые решения, напоминающие те, что используются в Rolls-Royce. Впрочем, дизайнером бренда является именно экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор.