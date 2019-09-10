Китайская Byton показала электрокроссовер с экраном на 48 дюймов

Новый электрический кроссовер от китайской компании является одним из немногих автомобилей в мире, оснащенный самым большим экраном в салоне.



Byton на автомобильном шоу во Франкфурте показала электрокроссовер с экраном на 48 дюймов, а в целом эта модель должна составить на рынке конкуренцию таким электрокарам как Tesla Model Y, Jaguar I-Pace и Audi e-tron.

Новый электрический M-Byte становится первым серийным автомобилем бренда. Он в ближайшее время станет доступен для покупки в Китае, а в 2021 году его продажи стартуют в Европе. Минимальная стоимость составит 45 тыс. долларов.

Серийная сборка автомобиля будет организована в Китае на заводе в городе Нанкине. В салоне кроссовера длиной 4 875 мм помимо основного 48-дюймовго экрана есть семидюймовый на рулевом колесе и восьмидюймовый между передними сидениями.

В движение M-Byte будет приводить установка с одним 270-сильным электродвигателем. Заявленный запас хода составляет 360 или 460 км в зависимости от модификации.

Разгонится кроссовер с места до первой сотни за 7,5 секунды. В дорогой конфигурации в силовой установке будет два электромотора с суммарной отдачей на 400 л.с., а запас хода будет 700 км.