Volkswagen представил серийный электромобиль ID.3

Volkswagen ID.3 был назван компанией самой главной премьерой на автосалоне.



Во Франкфурте представили серийный электрокар Volkswagen ID.3 и его лимитированную версию, тираж которой будет ограничен 30 тыс. экземпляров.

Несмотря на то, что премьера автомобиля состоялась только 10 сентября, электрокар и его спецверсия First Edition ранее были доступны для заказа, а часть тиража последней уже продана.

Volkswagen ID.3 First Edition запустят в производство в ноябре на заводе в Цвиккау. При этом поставки автомобилей запланированы на следующий год.

Электромобиль ID.3 создан на новой платформе MEB, а внешне он практически не отличается от ранее представленного одноименного прототипа.

В серийной версии появились обычные ручки дверей, а вместо камер появились обычные зеркала заднего вида. Все технические характеристики новинки раскрывать не стали, но указали, что аккумулятор расположился под полом и может быть на 45, 58 ли 77 кВт•ч, а запас хода – 330, 420 и 550 км соответственно.

Мощность электрической силовой установки в зависимости от версии составит 150 или 204 л.с. В базовом исполнении нового Volkswagen ID.3 максимальная скорость составит 160 км/ч. Габариты модели составили: 4 261/1 809/1 552 мм, колесная база – 2 765 мм, а масса составляет 1 719 кг.

В салоне электрокара будет большой экран мультимедийной системы, с которой можно будет управлять многими функциями автомобиля. Что касается спецверсии, то она будет отличаться расширенным списком оборудования и 18-дюймовыми колесными дисками. Минимальная стоимость автомобиля составит 30 тыс. евро.