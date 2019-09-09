Hyundai Creta получила специальную версию в России

Популярный на российском рынке кроссовер Hyundai Creta получил новую версию, которая получила название Rock Edition.



Наряду с новой спецверсией Hyundai Creta получил обновление, которое затронуло комплектации. С обновленными комплектациями автомобиль позиционируется как модель 2020 года.

Так, в исполнении Comfort для Creta добавили форсунок омывателя, а также обогрев ветрового стекла. В комплектации Travel появилась аудиосистема с 5-дюймовым экраном, круиз-контроль, а также камера заднего вида.

Что касается лимитированной модификации, то она будет отличаться некоторыми элементами во внешности и салоне, а также в ней будет предложена мультимедиа «Яндекс.Авто».

Внешне спецверсию кроссовера можно отличить по накладкам на решетке радиатора, бампере спереди, а также по черным глянцевым рейлингам и особым колесным дисками на 17 дюймов. В салоне Rock Edition будет отделка черной кожей.

Лимитированный вариант будет оснащен 149-сильным двигателем с 6-ступенчатым автоматом. Переднеприводную версию оценили в 1 405 000 рублей, а полноприводный вариант обойдется в 1 485 000 рублей. Новинка будет выпущена в количестве всего 3 тыс. экземпляров. Что касается обычного кроссовера, то его стоимость начинается от 957 000 рублей.