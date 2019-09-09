Немецкая компания 9 сентября провела презентацию новой версии своего автомобиля A7 Sportback, который появится в продаже в Германии до конца года.

Audi сделал из модели A7 Sportback подключаемый гибрид, основанный на бензиновом ДВС и 143-сильном электромоторе. Бензиновый двигатель установлен объёмом два литра и имеет мощность 252 л.с.

Суммарно моторы выдают 367 лошадиных сил мощности, а показатель крутящего момента составляет 500 Нм. В качестве трансмиссии предлагается семискоростная роботизированная КП S tronic.

Автомобилю A7 Sportback в такой модификации потребуется 6,7 секунды для разгона с места до 100 км/ч. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Только на одной электротяге максимальная скорость составит 135 км/ч, а запас хода – 40 км.

От бытовой розетки на 230 вольт пополнить запас аккумулятора можно за семь часов, а от спецсистемы на 400 вольт – за 2,5 часа. Оценили новинку в 77 850 евро или около 5,6 млн рублей.