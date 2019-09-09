Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3

Как известно, модель Jetta превратилась в отдельный бренд, который будет предлагать свои автомобили на китайском рынке.

Новинкой бренда становится доступный седан с названием Jetta VA3. Эту модель компания Volkswagen начнет продавать в ближайшее время, на что указывает страничка на официальном сайте компании, где раскрывают некоторые подробности.

Наряду с этим в распоряжении издания Autohome оказались первые «живые» фотографии. Новый Jetta VA3 представляет собой перелицованный Polo, причем первая имеет минимум отличий от Polo.

Габариты автомобилей идентичны и составили 4 501/1 704/1 469 мм, колесная база – 2 604 мм. В салоне также изменений минимум, а вот моторная гамма представлена 1,5-литровым двигателем.

Его мощность составит 112 л.с., а показатель крутящего момента – 145 Нм. В качестве трансмиссии предложат пятискоростную механику или шестискоростной автомат.

Предварительная цена модели составит 65 тыс. юаней или около 600 тыс. рублей.