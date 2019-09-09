Новый Land Rover Defender раскрыт за день до премьеры

Премьера внедорожника новой генерации состоится завтра 10 сентября, когда начнет свою работу автосалон во Франкфурте.

Но до официальной презентации модель оказалась рассекречена благодаря снимкам из автомобильного журнала.

Судя по снимкам из журнала, внедорожник будет выполнен в стилистике Land Rover DC100 2011 года. Модель получит две модификации 90 и 110, которые получат разную длину колесной базы.

В дальнейшем у нового Land Rover Defender появятся и другие модификации, рассчитанные на путешествия, активный отдых и большие семьи.

Уже известно, что внедорожник создан на новой платформе, используемой в Range Rover, Range Rover Sport и Discovery.

Автопроизводитель предложит в модели особые настройки полного привода, ряд современных систем безопасности и помощи водителю, а также моторную гамму, в которой будут доступны силовые установки с 4 и 6 цилиндрами.

При этом из линейки двигателей исчезнут 8-цилиндровые моторы. В паре с двигателями будет работать автоматическая КП.