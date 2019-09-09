С 10 сентября во Франкфурте для представителей СМИ начнет свою работу автошоу.

Сегодня уже стали появляться первые «живые» фотографии, сделанные на стендах компаний-участников мотор-шоу.

Так стало известно, что Opel привез во Франкфурт новую модификацию Grandland X, снимок которой уже распространили в Сети.

Новинкой становится гибридная версия модели. Уже известно, что в составе силовой установки автомобиля будет бензиновый ДВС и электромотор.

Суммарная отдача установки составит 300 л.с. Opel Grandland X становится первым автомобилем бренда, получившим подзаряжаемую гибридную установку.

В ней будет 1,6-литровый 200-сильный ДВС, 110-сильный электромотор и восьмискоростной автомат.

Запас хода только на одной электротяге составит 50 км. В дальнейшем такая установка появится в моделях Peugeot 508 и 508 SW, Citroen C5 Aircross.