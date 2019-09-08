Лизинг для такси: быстрый старт, широкие возможности

Ежегодно растущее количество жителей мегаполисов (Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Калининград), диктует необходимость расширения таксопарков и развития этой сферы услуг. Таксомоторная деятельность в РФ доступна не только крупным компаниям, но и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. Для них приобретение новой машины за свой счет проблематично. Поэтому автомобили в лизинг для такси имеют высокий спрос.

В чем выгода лизинговой бизнес-модели

Лизинг – это разновидность долгосрочной аренды движимого имущества. Но периодические платежи зачисляются в счет выкупной стоимости автомобиля, поэтому по окончании действия договора он переходит в собственность лизингополучателя. Такая схема бизнеса дает компаниям и предпринимателям неоспоримые преимущества:

расширение таксопарка за счет автомобилей любых марок, моделей, ценой категории;

увеличение объема заказов и сокращение время выполнения;

выгодные условия сотрудничества с лизинговой компанией «Уралпромлизинг»;

освобождение от налога на имущество и НДС (по желанию клиента);

отсутствие расходов на техническое облуживание транспортного средства в период действия договора лизинга (если балансодержателем остается лизингодатель);

персонализированные условия сотрудничества.

Как правильно получить машину в лизинг

Небольшие расходы по лизингу для бизнесменов становятся соблазном сразу же оформить несколько машин и максимально расширить таксопарк. Но для начала лучше действовать по следующей схеме:

Адекватно оценивать финансовые ресурсы бизнеса, учитывая обязательные расходы (первоначальный взнос, лизинговые платежи, страховки, дополнительные расходы на автоштрафы и прочее). Внести максимальную сумму в качестве первоначального взноса, сократив срок выкупа машины и уменьшив ежемесячные платежи. Такая схема целесообразна, если планируется выкуп автомобиля по окончании лизингового договора. Самостоятельно выбирать страховую компанию и программу страхования с по индивидуальным параметрам. Тщательно отслеживать наличие штрафов и прочих административных нарушений. Это зачастую является ошибкой многих, пользующихся услугами лизинга. Длительное игнорирование штрафов может привести к тому, что долги перейдут к судебным приставам. А те, в свою очередь, могут наложить запрет на регистрационные действия. Поэтому после окончания закрытия договора лизинга, бизнесмен не сможет перепродать, получить лицензию или поменять СТС на автомобиль.

Для успешного ведения таксомоторной деятельности с машинами, взятыми в лизинг, необходимо хорошо разбираться в этом вопросе. Поэтому рекомендуется ступенчатое развитие: оформление нескольких авто, мониторинг и анализ, дальнейшее расширение парка с учетом возможных ошибок.