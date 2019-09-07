Новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB приедет в РФ

Представленный в начале лета семиместный кроссовер доберется и до российского рынка.

Как выяснили российские журналисты, модель Mercedes-Benz GLB приедет в РФ весной следующего года. О стоимости и комплектациях российской версии кроссовера будет объявлено ближе к старту продаж.

При этом на европейском рынке модель уже предлагается для покупки. Ее минимальная стоимость составляет 37 700 евро, а это около 2,7 млн рублей.

Напомним, что Mercedes-Benz GLB был представлен онлайн в июне, а его мировой дебют будет проходить на автошоу во Франкфурте, которое начнет свою работу с 10 сентября.