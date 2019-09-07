Ford показал на видео тесты электрокроссовера в стиле Mustang

Американская компания Ford подогревает интерес к своему новому кроссоверу, который будет оснащен полностью электрической силовой установкой и получит дизайн в стиле Mustang.

Автопроизводитель опубликовал в Сети видео, где демонстрируется автомобиль в камуфляже, проходящий зимние тесты.

В Ford уже подтвердили, что серийное производство модели стартует в 2020 году, а ее презентация ожидается в этом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как рассказали в пресс-службе, новинка получит запас хода более 480 км. Новинка носит рабочее название Mach E, а вот какое название получит серийная версия пока неизвестно.

