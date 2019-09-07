Страховой институт дорожной безопасности США подготовил новый рейтинг безопасных автомобилей, основанный не на краш-тестах.

На этот раз специалисты IIHS назвали самые безопасные автомобили по числу зафиксированных смертельных ДТП с участием конкретных моделей на миллион зарегистрированных машин.

В списке оказалось 15 автомобилей, в числе которых модели как массового, так и люксового сегмента. Так, открывает список Mercedes-Benz E-Class 4Matic с результатом 5 смертельных аварий на 1 млн зарегистрированных машин.

С результатом 4 ДТП с летальным исходом на второй строчке расположился Mercedes-Benz E-Class 2WD. С таким же результатом, но на третьем месте оказался Ford Explorer.

С результатом две смертельные аварии на четвертом месте оказался Lexus RX 350.

Далее в списке числятся модели без смертельных аварий на 1 млн зарегистрированных авто: Audi A6 quattro, BMW 535i, BMW 535 XDrive, Audi Q7, Lexus CT 200h, Lexus RX 350 2WD, Mercedes-Benz M-Class, Jeep Cherokee, Mazda CX-9, Toyota Tacoma Double Cab и VW Tiguan.