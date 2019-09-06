ГАЗ готовит преемника для «Валдая»

ГАЗ выпустит преемника «Валдая», который выпускали в период с 2004 по 2016 г. В модельном ряду компании уже несколько лет свободна данная ниша.

После снятия с производства «Валдая» появилась «Газ Next» в версии City, но у них слишком разные характеристики. Например, у «Валдая» полная масса 7,5 тонны, а у Next City – 9 тонн.

В компании уже заявили, что ведется работа над грузовиком полной массой 6,5 — 7 тонн.

Что это будет за модель пока неизвестно, но ее представители компании обозначили как преемник «Валдая». Презентация машины состоится в следующем году.