Названа стоимость «заряженной» Lada Granta Drive Active

«АвтоВАЗ» объявил цены на свою новую модель — Lada Granta Drive Active. Эта модель в дилерских центрах уже доступна для заказа по цене от 629 900 рублей.

Lada Granta Drive Active получила стилистику, позаимствованную у «Весты Спорт», при этом мотор оставили обычный – 106-сильный 1,6-литровый.

Коробка передач предлагается механическая или «робот». В первом случае седан обойдется в 629 900 рублей, а с «роботом» машина стоит от 654 900 рублей.

Lada Granta Drive Active получила спортивную подвеску с коротким ходом от Lada Sport и новый аэродинамический обвес.

В частности на седане установлены новые бампера с красными молдингами, боковые «юбки» и спойлер на крышке багажного отделения, а еще установили хромированный патрубок выхлопной системы.