Российский офис компании Suzuki рассказал о продажах новой генерации кроссовера Suzuki Jimny за прошлый месяц.

Модель вышла на рынок первого августа и по итогам месяца дилеры реализовали 127 экземпляров модели.

В сравнении с июлем, когда продавался предшественник, рост продаж составил 694%. В компании отмечают, что новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России.

Он доступен в двух комплектациях за 1 359 000 и 1 569 000 рублей. Лидером марки по продажам в августе остался кроссовер Vitara, который разошелся тиражом в количестве 2 984 экземпляров.

Этот результат оказался на 23% больше. Также компания продала 88 единиц Suzuki SX4.