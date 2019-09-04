Российский офис компании Suzuki рассказал о продажах новой генерации кроссовера Suzuki Jimny за прошлый месяц.
Новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России
04.09.2019 20:48
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Модель вышла на рынок первого августа и по итогам месяца дилеры реализовали 127 экземпляров модели.
В сравнении с июлем, когда продавался предшественник, рост продаж составил 694%. В компании отмечают, что новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России.
Он доступен в двух комплектациях за 1 359 000 и 1 569 000 рублей. Лидером марки по продажам в августе остался кроссовер Vitara, который разошелся тиражом в количестве 2 984 экземпляров.
Этот результат оказался на 23% больше. Также компания продала 88 единиц Suzuki SX4.
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