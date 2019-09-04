На АвтоВАЗ создали первый макет новой Lada Vesta FL

«АвтоВАЗ» создал первый макет обновленного седана Vesta, но отмечается, что пока это пробный вариант, который находится на начальной стадии проекта.

Как пишет «Лада.Онлайн», созданием макета занимается научно-технический центр «АвтоВАЗа».

Сейчас известно, что специалисты в седане изменили корму и переднюю часть. Также была сделана новая панель приборов. Снимков макета к сожалению нет.

Согласно стратегии развития «АвтоВАЗа», обновленная Lada Vesta появится до 2023 года.

Ранее российский автопроизводитель получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E.

Когда именно появится новая трансмиссия у модели неизвестно. ОТТС на версию с вариатором начинает действовать с 16 сентября 2019 года.