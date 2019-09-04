Представили рамный внедорожник Nissan Terra

Nissan провела небольшое обновление для рамного внедорожника Terra. Эта модель с прошлого года продается на многих рынках, а в автомобиле 2020 модельного года теперь устанавливается система управления функцией машины со смартфона и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы. Внешние изменения в обновлённой Terra минимальные.



Внедорожник создан на базе пикапа Navara. Его размеры составляют: длина – 4 885 мм, ширина – 1 865 мм, высота – 1 835 мм, а расстояние между осями будет 2 850 мм.

Под капотом Terra устанавливается четырехцилиндровый 2,5-литровый дизельный мотор мощностью 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Также предлагается бензиновый 2,5-литровый 184-сильный агрегат. Трансмиссия для автомобиля доступна 6-ступенчатая автоматическая или семидиапазонный «автомат».

Привод для внедорожника только полный.