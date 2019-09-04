Официально представлен Nissan Juke второго поколения

Компания Nissan провела онлайн дебют нового поколения кроссовера Juke, который серьезно отличается от предшественника в плане дизайна, но при этом сохранил свои пропорции и основные черты.



Создан автомобиль на модульной платформе CMF-B, используемой также в модели Renault Captur. При этом в новом Juke сохранили передние стойки McPherson и заднюю полузависимую подвеску.

Габариты модели увеличились. В частности, длина теперь составляет 4 210 мм против 4 135 мм у предшественника, ширина теперь составляет 1 800 мм, а высота 1 595 мм. Несмотря на увеличенные габариты вес был снижен на 23 кг за счет применения высокопрочной стали.

В салоне стало просторнее, а особенно это будет заметно задним пассажирам. Объём багажного отделения составляет 422 литра, тогда как у предшественника показатель составлял 354 литра.

Помимо этого, второе поколение кроссовера получило новые более удобные сидения, новые материалы отделки, несколько вариантов оформления салона на выбор. Уже в базовой комплектации нового Juke будут светодиодные фары, а также электропривод стояночного тормоза.

Опционально предложат аудиосистему Bose, современную мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, а также комплекс ProPilot.

Если говорить о моторной гамме, то пока компания раскрыла только один силовой агрегат. Речь идет о литровом трехцилиндровом турбодвигателе. Его мощность составляет 117 л.с., а в паре с ним работает 6-скоростная механика или 7-ступенчатая роботизированная КП.

Система привода предусмотрена на переднюю ось. В дальнейшем линейка двигателей расширится за счет более мощного 4-цилиндрового агрегата, который предложат в спортивной версии. Мировой общественности кроссовер представят во Франкфурте. Как известно, новое поколение модели в Россию не приедет.