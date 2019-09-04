Volkswagen в Индии показал обновленный хэтчбек Polo и седан Vento, в которых теперь используются дизайнерские решения, позаимствованные у версии GT.
Volkswagen представил обновлённые Volkswagen Polo и Vento
04.09.2019 19:45
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Volkswagen Polo и Vento теперь отличаются радиаторной решеткой с новым узором, изменёнными бамперам и колесными дисками. Также были добавлены новые цвета в палитру окраски кузова.
Технически машины не изменились. В Индии для них предлагается литровый 76-сильный бензиновый мотор и 1,5-литровый дизель мощностью 90 л.с.
Для обновленной версий Polo GT доступен 1,2-литровый турбомотор со 105-сильной отдачей или 110-сильный дизельный агрегат. Для Vento еще предлагают 105-сильный 1,6-литровый бензиновый ДВС.
В обновленных Polo и Vento в базовой комплектации теперь установлены задние датчики парковки и сигналы предупреждения о не пристёгнутых ремнях безопасности и превышении скорости.
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