Volkswagen в России объявил о скидках на кроссовер Tiguan

Так, в сентябре автомобиль можно приобрести на 50-60 тыс. рублей дешевле. Как известно, модель на российском рынке представлена в трех комплектациях – Offroad, Exclusive и Sportline.

Первая с учетом скидки предлагается для покупки за 2 099 000 рублей, что на 60 тыс. рублей дешевле.

Вторая комплектация обойдется в 2 139 000 рублей, что также меньше на 60 тыс. рублей, а вот топовый вариант оценили в этом месяце в 2 469 000 рублей, а это меньше на 50 тыс. рублей.

Снижение стоимости затронуло и модель в исполнении Connect и как отмечают в пресс-службе, выгода при покупке такого варианта может достигать 50 тыс. рублей.

Помимо этого, дополнительную скидку в размере 100 тыс. рублей можно получить, если использовать программу трейд-ин.