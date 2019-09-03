ГАЗ представил обновленный внедорожник «Соболь»

Обновленная модель теперь имеет переднюю часть выполненную в стиле новой «ГАЗели NN», а сам кузов использован от «Соболь Бизнес».

Теперь в новом «Соболь» есть модернизированный передний мост, поворотные кулаки с измененной конструкцией, а также новая раздаточная коробка, получившая электропривод и увеличенный передаваемый момент.

Новая КП рассчитана на 330 Нм крутящего момента. В салоне внедорожника установлены сидения от «ГАЗели Next», новая передняя панель, а также джойстик управления КП.

Отмечается, что все изменения были направлены на повышения уровня комфортабельности. Во сколько оценят модернизированную версию «Соболя» пока неизвестно.

Источник: РГ