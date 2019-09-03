Официально об обновлении внедорожника в компании не сообщали, и об это стало известно «Лада.Онлайн», журналисты которого ссылаются на проверенный источник и перечисляют список изменений.
АвтоВАЗ в 2019 году может представить рестайлинговую Lada 4×4
03.09.2019 10:39
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По информации портала, АвтоВАЗ в 2019 году представит рестайлинговую Lada 4×4, в которой технические характеристики и внешность не изменятся, а вот салон получит много обновлений.
В числе последних упоминают появление новой передней панели, интерфейса комбинации приборов, заднего дивана с тремя подголовниками, новой формы сидений, а также формованного потолка.
По информации источника, производство обновленной Lada 4×4 стартует в конце этого года.
На LADA 4×4 ездят самые возрастные владельцы автомобилей LADA
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