Официально об обновлении внедорожника в компании не сообщали, и об это стало известно «Лада.Онлайн», журналисты которого ссылаются на проверенный источник и перечисляют список изменений.

По информации портала, АвтоВАЗ в 2019 году представит рестайлинговую Lada 4×4, в которой технические характеристики и внешность не изменятся, а вот салон получит много обновлений.

В числе последних упоминают появление новой передней панели, интерфейса комбинации приборов, заднего дивана с тремя подголовниками, новой формы сидений, а также формованного потолка.

По информации источника, производство обновленной Lada 4×4 стартует в конце этого года.