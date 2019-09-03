Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10

Компания Hyundai официально рассекретила новое поколение своего маленького хэтчбека Hyundai i10.



Эта модель не получила изменений в длине и все также остается в классе городских компактов. Хэтчбек пережил уже третью смену поколений и в отличие от предшественника он получил измененный дизайн экстерьера, а также переработанный салон.

В экстерьере появилась новая, более крупная решетка радиатора, новые бамперы, а также оптика. Стоит отметить, что Hyundai i10 новой генерации имеет высоту и ширину на 20 мм больше, чем у предыдущего поколения. А за счет этого в салоне будет больше пространства.

Объём багажного отделения составит 252 литра.

В салоне автомобиля теперь установлена мультимедийная система с восьмидюймовым экраном и поддержкой смартфонов.

Дистанционно со смартфона можно управлять некоторыми функциями автомобиля.

Что касается линейки двигателей, то она представлен литровым 67-сильным двигателем. Показатель крутящего момента составляет 96 Нм.

В качестве трансмиссии предложат пятискоростную механику или роботизированную КП с двумя сцеплениями. Мировой общественности новый Hyundai i10 покажут на автосалоне во Франкфурте. В продажу новинка поступит в следующем году.