BMW показал модели BMW i3 и i8 с особым оформлением

Баварский бренд BMW анонсировал скорый выход на рынок версий BMW i3 и i8 с особым оформлением, которые будут выпущены ограниченным тиражом.

Новинки станут доступны для покупки в ноябре, а их стоимость будет объявлена ближе к старту продаж. BMW i3 в новой спецверсии выпустят тиражом в количестве 1000 экземпляров, а тираж i8 ограничат 200 ед.

Для купе и родстера i8 версия Ultimate Sophisto Edition будет последней, так как выпуск модели будет завершен в середине весны следующего года.

Эти автомобили будут отличаться от обычных версий эксклюзивным цветом Sophisto Grey Brilliant Effect с акцентами E-Copper, колесными дисками на 20 дюймов, а в салоне появится аудиосистема Harman Kardon.

BMW i3s с приставкой к названию Edition RoadStyle получит цвет кузова Fluid Black с акцентами оттенка E-Copper, черные 20-дюймовые колесные диски, оформление салона с использованием кожи и панелей «тёмный дуб», а также шильдиками и надписями, указывающими на принадлежность к спецверсии.