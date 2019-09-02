JAC в России начала продавать новый пикап JAC T6

Среднеразмерный пикап от китайского автопроизводителя появился у дилеров марки в России.

Официальный старт продажам модели JAC T6 был дан 1 сентября. В пресс-службе компании сообщили, что пикап вышел на российский рынок в двух комплектациях по цене от 1 299 000 рублей. Вторая комплектация получила ценник 1 499 000 рублей.

Линейка двигателей автомобиля представлена бензиновым и дизельным моторами с четырьмя цилиндрами.

Оба двигателя имеют объём цилиндров два литра. Бензиновый получил мощность 177 л.с. при 290 Нм крутящего момента, а дизельный мотор имеет отдачу 136 л.с. при 320 Нм.

Коробка передач для силовых установок одна – шестискоростная механика.

Во всех комплектациях будут фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, ABS и EBD, задние парковочные сенсоры, кресло водителя с регулировкой в шести направлениях, а также колесные диски размером 17 дюймов.