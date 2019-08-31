Кроссовер Volkswagen Tharu обошёл в продажах Kia Sportage

Модель Volkswagen Tharu дебютировала в прошлом году и станет глобальной, в том числе кроссовер доберется и до российского рынка.



В нашей стране этот автомобиль будет известен под названием Tarek. С момента выхода на китайский рынок Volkswagen Tharu стал пользоваться повышенным спросом, а его продажи продолжают стабильно расти.

Как рассказали в компании, кроссовер Volkswagen Tharu уже обошел в продажах Kia Sportage.

Его объёмы реализации с октября прошлого года по июль текущего составили более 100 тыс. экземпляров, что оказалось больше, чем у соперника Kia Sportage.

Последний был продан в количестве 87 тыс. единиц. Сейчас Volkswagen Tharu в Китае предлагается в 11 комплектациях по минимальной цене 169 800 юаней или около 1,6 млн рублей.