Специалисты Volkswagen улучшили очистку выхлопа на дизеле

Volkswagen рассказала про свой новый дизельный мотор, который на 80% чище, чем существующие версии ДВС.

Для того чтобы соответствовать новому экологическому стандарту Euro 6d-Temp, автопроизводителю на 2.0 TDI Evo пришлось установить два нейтрализатора, а это на 80% сократило количество вредных выбросов в атмосферу.

Один из блоков нейтрализатора оксидов азота компания разместила на самом агрегате, а второй установили под днищем машины. Такую систему очистки в Volkswagen назвали «двойным дозированием».

Дизельный ДВС 2.0 TDI Evo мощностью 150 л.с. и 340 Нм крутящего момента уже устанавливается на обновленном «Пассате».

В дальнейшем новейшую систему очистки установят на агрегаты семейства «Гольф» восьмого поколения. Позже моторы будут устанавливаться под капот автомобилей марки Audi.