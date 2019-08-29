Great Wall продемонстрировала пикап Great Wall P-Series Pao

Great Wall теперь будет выпускать только пикапы, а вот кроссоверы и внедорожники будут предлагаться под брендами Haval и Wey.

На домашнем рынке китайский автопроизводитель представил пикап Great Wall Pao. Эта модель уже выходит под новым логотипом, который создавался с учётом новой стратегии распределения автомобилей по отдельным брендам.

Грузовик Great Wall Pao появится в продаже завтра по цене от 127 тыс. юаней (1,2 млн рублей). Самая дорогая версия пикапа обойдется в 159 тыс. юаней (1,5 млн рублей.).

В основе новинки лежит платформа, которую использовали в Haval H9, причем пикап получил пружинную подвеску на всех колесах.

В движение Pao приводится 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод в машине может быть полный или задний.

В качестве опций для пикапа будет предлагаться функция автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон и водительское кресло с электроприводом.