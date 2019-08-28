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Pagani разработает свой первый внедорожник за 250 млн рублей

Новости
28.08.2019 17:32
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В компании Pagani рассказали о планах, где присутствует разработка собственного кроссовера.

Как известно, компания Pagani выпускает гиперкары, но тенденции на рынке меняются и растущим и популярным сегментом в мире является сегмент кроссоверов и внедорожников.

Некоторые производители спроткаров уже выпустили свои кроссоверы и Pagani также не останется в стороне.

Пока подробностей о новинке никаких нет, то не исключено, что его концепт будет представлен уже к 2025 году, тогда как в 2022 году запланирован запуск преемника Huayra.

По некоторым данным, этот гиперкар получит, в том числе и полностью электрическую версию.

К слову Pagani будет вынуждена отказаться от 12-цилиндровых двигателей и вести разработку электрифицированных автомобилей.

Что касается первого кроссовера бренда, то учитывая, что стоимость гиперкаров Pagani стартует от трех миллионов евро или 250 млн рублей, он будет оценен не меньше.

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