Независимые дизайнеры регулярно публикуют результаты своих работ на тему, как бы выглядел тот или иной автомобиль в другом типе кузова.

Очередным творением стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan, который дизайнер показал в кузове пикап. Дизайнер показал, как может выглядеть пикап за 30 млн рублей, а он бы безусловно стал самым роскошным в таком сегменте.

Впрочем, в компании не планируют выпускать подобный автомобиль, хотя ранее сложно было поверить, что Rolls-Royce выпустит кроссовер, а Mercedes-Benz пикап.