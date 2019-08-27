Независимые дизайнеры регулярно публикуют результаты своих работ на тему, как бы выглядел тот или иной автомобиль в другом типе кузова.
Дизайнер показал, как может выглядеть пикап за 30 млн рублей
27.08.2019 20:08
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Очередным творением стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan, который дизайнер показал в кузове пикап. Дизайнер показал, как может выглядеть пикап за 30 млн рублей, а он бы безусловно стал самым роскошным в таком сегменте.
Впрочем, в компании не планируют выпускать подобный автомобиль, хотя ранее сложно было поверить, что Rolls-Royce выпустит кроссовер, а Mercedes-Benz пикап.
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