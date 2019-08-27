Названа средняя стоимость автомобилей по сегментам в России

Российские аналитики из «АвтостатИнфо» обнародовали данные по стоимости автомобилей в разных сегментах по итогам июля.

По данным вышеуказанного агентства, в прошлом месяце оборот на российском рынке составил 199 млрд рублей.

Самая высокая средняя стоимость зафиксирована в сегменте люксовых автомобилей – 6 843 342 рубля. Бизнес-седаны продавались по средней цене 2 383 956 рублей, а показатель у кроссоверов и внедорожников составил 1 850 273 рубля.

Модели D-класса в России продаются по цене 1 774 556 рублей в среднем, а у С-сегмента результат составил 948 904 рубля.

В сегменте малолитражек показатель составила 855 567 рублей, в В—сегменте — 819 370 рублей, минивэны продавались за 750 555 рублей, а машины класса В+ имеют средний ценник 522 801 рубль.