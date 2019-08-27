За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются в очереди

В начале этого месяца Suzuki объявила о старте приёма предварительных заказов на кросс-вэн Suzuki XL6.

Автомобиль является по сути перелицованным Suzuki Ertiga, но отличается во внешности и позиционируется, как премиальный.

Suzuki XL6 доступен на индийском рынке и как рассказали представители компании, новым кросс-вэном уже выстраиваются в очереди.

Менее, чем за месяц автопроизводителю поступило более 13 тыс. заказов. Неделю назад стартовали живые продажи автомобиля, предлагаемого по цене от 980 000 до 1 146 000 рупий или от 897 000 до 1 050 000 рублей в эквиваленте.

Купить машину можно только в особых автосалонах сети Nexa, которая занимается реализацией только премиальных моделей Suzuki.

Отличается автомобиль наличием внедорожного пластикового обвеса, расширенных колесных арок, шестиместного салона с отделкой экокожей, колесными дисками размером 16 дюймов, а также панорамной крышей.

В движение Suzuki XL6 будет приводить полуторалитровый 105-сильный двигатель со стартер-генератором.

Среди трансмиссий предложат пятискоростную механика или четырехступенчатый автомат. Система привода будет только на переднюю ось.