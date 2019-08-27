Как известно, компания Infiniti проводит реструктуризацию, в рамках которой происходит смена руководителей из разных отделов.
Компания Infiniti сменила главного дизайнера
27.08.2019 11:55
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К тому же в следующем году компания намерена уйти с авторынка Западной Европы и вернуть штаб-квартиру в Японию из Гонконга.
В рамках реструктуризации произошла смена и главного дизайнера. Эту должность занимал Карим Хабиб, а теперь ему на смену пришел Таисуке Накамура.
Бывший главный дизайнер полностью покинет компанию. Что касается Таисуке Накамура, то полноценно на пост шеф-дизайнера он заступит с 1 сентября.
49-летний дизайнер ранее работал в подчинении Хабиба и помогал в разработке прототипов Infiniti QX Inspiration, Prototype 10 и Qs Inspiration.
В 1993 году Накамура пришел работать Nissan и был директором по дизайну в подразделении Nissan Design Europe.
Таисуке Накамура
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