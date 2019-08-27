Компания Infiniti сменила главного дизайнера

Как известно, компания Infiniti проводит реструктуризацию, в рамках которой происходит смена руководителей из разных отделов.

К тому же в следующем году компания намерена уйти с авторынка Западной Европы и вернуть штаб-квартиру в Японию из Гонконга.

В рамках реструктуризации произошла смена и главного дизайнера. Эту должность занимал Карим Хабиб, а теперь ему на смену пришел Таисуке Накамура.

Бывший главный дизайнер полностью покинет компанию. Что касается Таисуке Накамура, то полноценно на пост шеф-дизайнера он заступит с 1 сентября.

49-летний дизайнер ранее работал в подчинении Хабиба и помогал в разработке прототипов Infiniti QX Inspiration, Prototype 10 и Qs Inspiration.

В 1993 году Накамура пришел работать Nissan и был директором по дизайну в подразделении Nissan Design Europe.

Таисуке Накамура