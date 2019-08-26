Новый Porsche Taycan уже установил рекорд Нюрбургринга

Рекорд знаменитой трассы Нюрбургринг удалось установить прототипу нового электрокара, а сообщили о нем в пресс-службе компании.

Как рассказали в Porsche, первый серийный электрокар марки смог пройти участок трассы протяженностью 20,6 километров за 7 минут и 42 секунды, что стало рекордным показателем среди четырехдверных электрокаров.

Во время заезда, который к слову показали на видео, за рулем электрокара находился тест-пилот Porsche Ларс Керн.

Напомним, что Porsche Taycan оснащен электрической установкой, представленной двух электромоторами, расположенными на каждой оси.

Мощность машины составляет 600 лошадиных сил. До первой сотни автомобиль разгонится за 3,5 секунды, а разгон от 0 до 200 км займет менее 10 секунд. Запас хода составит 500 км.

Новый Porsche Taycan будет представлен уже 4 сентября. Эта модель является товарным вариантом концепта Mission E, который был представлен в 2016 году.