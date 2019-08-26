Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам семи месяцев

Новый рейтинг самых востребованных на столичном рынке кроссоверов был составлен агентством «Автостат» на основании данных по продажам за период январь-июль 2017 года.

Так, аналитиками был назван топ-10 самых популярных кроссоверов в Москве, которых в столице в общей сложности было продано в количестве 62,5 тыс. экземпляров.

Безусловным лидером рынка стал Hyundai Creta, а о также лидирует и в целом по России. В столице России его объёмы продаж за 7 месяцев года составили 4 565 единиц.

Немецкая модель Volkswagen Tiguan стала второй с показателем 3 378 ед., а японский Nissan Qashqai оказался на третьей строчке с результатом 3 121 шт.

Кроссоверы Skoda Kodiaq (2687 ед.) и Renault Kaptur (2521 ед.) находятся на четвертом и пятом месте в рейтинге самых продаваемых.

В десятке лидеров еще числятся Nissan X-Trail (2480 ед.), Mitsubishi Outlander (2471 ед.), KIA Sportage (2287 ед.), Toyota RAV4 (1941 ед.) и Mazda CX-5 (1889 ед.).