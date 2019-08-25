Audi для Q4 E-Tron предложит 25 вариантов настройки оптики

Audi Q4 e-tron получит уникальную возможность, которой пока нет ни в одном из существующих серийных автомобилей.

В немецкой компании для электрического кроссовера предусмотрели 25 вариантов настроек для головной оптики и задних фонарей.

При заказе кроссовера клиент в качестве опции может выбрать рисунок фонарей и фар, а такого предложения сейчас не делает ни один из производителей.

Audi Q4 e-tron станет доступен с 2021 года. Эта модель получит два электрических мотора суммарной мощностью 306 л.с. Они позволят разгоняться электрокроссоверу за 6,3 секунды.