«Малыша» создавали с целью перевозить туристов по труднодоступной местности.
В Сети показали УАЗ «Малыш» с двигателем от Scania
25.08.2019 17:15
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Проект предусматривает выпуск «Малыша» на базе УАЗ и ГАЗ-66. В Сети показали УАЗ «Малыш» с грузовым двигателем от «Скании».
Несмотря на такое название, внедорожник в сравнении с обычной легковушкой имеет внушительные габариты и большие колеса.
Кузов машины имеет яркий окрас, а в салоне может разместится до девяти человек. К тому же для туристов использовали сидения от BMW.
Еще в «Малыше» есть полноприводная система, большой бампер-кенгурятник с лебедкой, а также двухступенчатые порожки.
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