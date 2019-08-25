В Сети показали УАЗ «Малыш» с двигателем от Scania

«Малыша» создавали с целью перевозить туристов по труднодоступной местности.

Проект предусматривает выпуск «Малыша» на базе УАЗ и ГАЗ-66. В Сети показали УАЗ «Малыш» с грузовым двигателем от «Скании».

Несмотря на такое название, внедорожник в сравнении с обычной легковушкой имеет внушительные габариты и большие колеса.

Кузов машины имеет яркий окрас, а в салоне может разместится до девяти человек. К тому же для туристов использовали сидения от BMW.

Еще в «Малыше» есть полноприводная система, большой бампер-кенгурятник с лебедкой, а также двухступенчатые порожки.