Sony и Yamaha разработают беспилотные автобусы для парков

Японские компании совместно решили выпустить небольшой беспилотный автобус, который будет курсировать в зонах отдыха и парковых зонах.

Новый проект получил название SC-1 Sociable Cart, а его разработкой совместно займутся Yamaha и Sony.

Это же будет не первый подобный автобус в Японии, но как заявляют разработчики SC-1 Sociable Cart, он будет намного умнее предшественников.

Автобус будет рассчитан на комфортное размещение до пяти человек. К тому же транспортное средство получит самые передовые системы и съёмную батарею.

В микроавтобусе вместо окон установят большие ЖК панели с 4К разрешением.

Также экраны будут устанавливать на внешней стороне автобуса, причем их диагональ составит 55 дюймов.

Внешние мониторы будут показывать рекламу и контент актуальный для мест использования. SC-1 Sociable Cart появится в марте 2020 года.