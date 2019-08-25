Японские компании совместно решили выпустить небольшой беспилотный автобус, который будет курсировать в зонах отдыха и парковых зонах.
Sony и Yamaha разработают беспилотные автобусы для парков
25.08.2019 17:18
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Новый проект получил название SC-1 Sociable Cart, а его разработкой совместно займутся Yamaha и Sony.
Это же будет не первый подобный автобус в Японии, но как заявляют разработчики SC-1 Sociable Cart, он будет намного умнее предшественников.
Автобус будет рассчитан на комфортное размещение до пяти человек. К тому же транспортное средство получит самые передовые системы и съёмную батарею.
В микроавтобусе вместо окон установят большие ЖК панели с 4К разрешением.
Также экраны будут устанавливать на внешней стороне автобуса, причем их диагональ составит 55 дюймов.
Внешние мониторы будут показывать рекламу и контент актуальный для мест использования. SC-1 Sociable Cart появится в марте 2020 года.
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