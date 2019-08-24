Ремонт автомобильного кондиционера

Почти все современные автомобили оснащаются кондиционерами. Эти устройства способны обеспечить комфортные условия в салоне даже в очень жаркую погоду. Однако автокондиционеры, как и любая техника, со временем выходят из строя и нуждаются в ремонте.

Конструктивные особенности и принцип работы автокондиционера

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный холодильник, однако имеет совершенно иную конструкцию. В качестве хладагента в кондиционере используется фреон. В герметичной системе этого агрегата содержится смесь масла с жидким фреоном. Конструкция данной системы является достаточно сложной и включает в себя следующие узлы:

воздушный компрессор;

ресивер-осушитель;

испаритель;

вентиль для регулирования температуры;

конденсатор;

вентилятор.

Все эти детали соединены трубками.

Стабильность давления в системе контролируется блоком управления, включающим в себя специальные датчики.

Особенности устранения неисправностей автокондиционера

Бывают ситуации, в которых компрессор кондиционера не удается запустить даже при плюсовых температурах на улице. Это может быть вызвано неполадками в электрической части (в таких случаях требуется проведение диагностики) либо понижением давления (обычно обусловленного утечкой). Выход компрессора из строя является самой серьезной поломкой автокондиционера. Он обходится дороже всего. Затягивать с устранением этой проблемы не следует. Однако чаще всего необходимость в ремонте автомобильного кондиционера вызывается утечкой фреона, который достаточно быстро просачивается наружу сквозь щели и микротрещины, образующиеся в уплотнителях, трубках и радиаторе. По этой причине автовладельцам надо выполнять проверку давления в системе как минимум один раз в год. Причина ухудшения вентиляции может заключаться в понижении натяжения ремня компрессора. Решить эту проблему можно лишь посредством его замены. Недостаточно быстрое понижение температуры наблюдается при загрязнении испарителя и конденсатора. В таком случае ремонт автокондиционера сводится к устранению засора, которое может быть выполнено вручную. Неприятный запах в салоне может быть вызван застоем воздуха в системе, где размножаются бактерии и образуется плесень. Для избавления от этой проблемы надо периодически запускать систему для проветривания и использовать противобактериальные средства, продающиеся в автомагазинах.

Чтобы минимизировать частоту ремонта автомобильного кондиционера, нужно регулярно его проверять весной и осенью, в ходе проверки выполняя очистку фильтров и радиаторов. Кроме того, необходимо постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости.