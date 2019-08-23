Новый Chevrolet Trailblazer выйдет на рынок 5 сентября

Полноценная презентация нового поколения Chevrolet Trailblazer состоится на автосалоне в Чэнду, а на китайском рынке его продажи запустят 5 сентября.

Этот автомобиль будет предлагаться не только на китайском рынке, но и за его пределами.

Между тем первые экземпляры внедорожника начали отправлять дилерам, а в компании раскрыли новые подробности.

Так, стало известно, что новое поколение будет предлагаться в трех версиях, где помимо обычной модификации предложат еще и тюнингованный вариант с приставкой к названию Redline, а также будет спортивная версия RS.

Последняя будет отличаться красными элементами, эксклюзивными ковриками, накладками на педалях, красной прострочкой в салоне, а также двойными патрубками выхлопной системы, аэродинамическим обвесом и 18-дюймовыми колёсными дисками.