Nissan опубликовал тизерное видео с новым Nissan Juke

Компания Nissan распространила в Сети тизерный видеоролик, в котором были продемонстрированы некоторые детали экстерьера второго поколения кроссовера Nissan Juke.

Как известно официальная презентация модели будет проходить в следующем месяце в рамках мотор-шоу во Франкфурте.

В тизере показали новую двухэтажную оптику, светодиодные элементы в фарах, а также скрытые ручки задних дверей.

Предполагается, что в салоне автомобиля появится современная мультимедийная система, новые материалы отделки, а также измененные детали.

Основной для второго поколения Nissan Juke стала платформа CMF-B, используемая в моделях Renault Clio и Captur. За счет нее длина кроссовера выросла на 75 мм, а объём багажника увеличился на 70 литров.

На старте продаж для нового Nissan Juke будет доступен литровый 117-сильный двигатель, а позднее линейка моторов пополнится и другими силовыми установками.