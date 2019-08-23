АвтоВАЗ объявил о старте производства новой версии Lada Granta

Ранее в этом месяце появились данные о том, что для Lada Granta готовят новую версию с названием Drive Active.
Сегодня российский автогигант официально подтвердил слухи, объявив об официальном старте производства новой версии Lada Granta.
Она будет отличаться от обычного седана спортивной подвеской, а также новыми кузовными элементами.
В «АвтоВАЗе» говорят, что Lada Granta Drive Active создавалась для «любителей энергичного стиля вождения».
В автомобиле улучшили управляемость при поворотах на большой скорости, установили хромированный патрубок выхлопной системы, новые бамперы, красные молдинги, а также спойлер на крышке багажника.
В салоне предложат спортивные сиденья с усиленной боковой поддержкой и панель приборов с красной подсветкой.
Что касается силовой установки, то для новой модификации будет предлагаться 1,6-литровый 106-сильный двигатель, пару которому составит пятискоростная механика или робот. О стоимости Lada Granta Drive Active будет объявлено дополнительно.