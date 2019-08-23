В Китае дебютировал рестайлинговый Buick Verano

По сути Buick Verano является перелицованным Opel Astra K, но первый получил увеличенную длину.



Теперь длина автомобиля составляет 4 723 мм, что на 5 мм больше, а расстояние между осями составляет 2 700 мм.

Отличается Buick Verano от предшественника новым передним и задним бамперами, иной решеткой радиатора и оптикой, в том числе и фарами на LED-матрицах.

В салоне модели теперь есть большой цветной дисплей, а также современная мультимедийная система.

Список оснащенности рестайлингового Buick Verano пополнился системой удержания в полосе, камерой заднего вида, ассистентом автоматической парковки, а также панорамным люком.

Линейка двигателей представлена литровым 125-сильным двигателем и 1,3-литровым агрегатом с отдачей 165 л.с.

Среди трансмиссии для первого доступна шестискоростная автоматическая КП, а для второго предложат только вариатор. Стоимость обновленного Buick Verano и комплектации пока не объявлены.