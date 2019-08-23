Toyota продемонстрировала автомобиль для Олимпиады в Токио

Как известно, японская компания стала официальным спонсором Олимпиады-2020, которая состоится в Токио.

Автопроизводитель предоставит организаторам Олимпийских игр порядка 3,7 тыс. новых и разных транспортных средств, среди которых будут как полностью бепилотные машины, так и водородные модели, автомобили, предназначенные для инвалидом и даже летающий автомобиль.

Сегодня Toyota показала машину, предназначенную для сопровождения эстафеты олимпийского огня. Этим автомобилем стала товарная версия концепта, представленного в 2017 году.

Новинка отличается ярким и эффектным дизайном. Технические характеристики модели неизвестны, но журналисты сообщают, что она может иметь автопилот четвертого уровня, что позволит ей передвигаться самостоятельно в независимости от дорожных условий.