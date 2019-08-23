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Названы характеристики обновлённого Skoda Superb для России

Новости
23.08.2019 19:03
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Чешская марка на территории РФ получила ОТСС для обновленной версии Skoda Superb.


Так, были названы характеристики обновлённого Skoda Superb для России, который появится в продаже этой осенью.

Skoda Superb будет доступен как со старыми силовыми установками, так и с новыми. В частности, в документе указаны уже знакомые по предшественнику двигатели с отдачей 180, 220 и 280 л.с.

Новым для автомобиля двигателем становится двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Его мощность составит 190 л.с., а в качестве трансмиссии выступит семискоростной робот.

В списке оснащенности Skoda Superb появятся матричные светодиодные фары с AFS, датчики давления в шинах, третий ключ зажигания, мультифункциональная камера и многое другое. Стоимость модели пока не озвучена.

Продажи обновлённого Skoda Superb начнутся в России в сентябре

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