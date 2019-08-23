Чешская марка на территории РФ получила ОТСС для обновленной версии Skoda Superb.
Так, были названы характеристики обновлённого Skoda Superb для России, который появится в продаже этой осенью.
Skoda Superb будет доступен как со старыми силовыми установками, так и с новыми. В частности, в документе указаны уже знакомые по предшественнику двигатели с отдачей 180, 220 и 280 л.с.
Новым для автомобиля двигателем становится двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Его мощность составит 190 л.с., а в качестве трансмиссии выступит семискоростной робот.
В списке оснащенности Skoda Superb появятся матричные светодиодные фары с AFS, датчики давления в шинах, третий ключ зажигания, мультифункциональная камера и многое другое. Стоимость модели пока не озвучена.
Продажи обновлённого Skoda Superb начнутся в России в сентябре