Чешская марка на территории РФ получила ОТСС для обновленной версии Skoda Superb.



Так, были названы характеристики обновлённого Skoda Superb для России, который появится в продаже этой осенью.

Skoda Superb будет доступен как со старыми силовыми установками, так и с новыми. В частности, в документе указаны уже знакомые по предшественнику двигатели с отдачей 180, 220 и 280 л.с.

Новым для автомобиля двигателем становится двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Его мощность составит 190 л.с., а в качестве трансмиссии выступит семискоростной робот.

В списке оснащенности Skoda Superb появятся матричные светодиодные фары с AFS, датчики давления в шинах, третий ключ зажигания, мультифункциональная камера и многое другое. Стоимость модели пока не озвучена.