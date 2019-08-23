Смена катализатора на Citroen поможет уменьшить вредные выбросы в атмосферу

История развития автомобилей и их распространения плотно связана с тем фактом, что вредная нагрузка от деятельности человека на нашу атмосферу постоянно увеличивается. Сегодня экологи уже в открытую бьют тревогу: если оставить все как есть, то через несколько десятилетий на планете не останется ни чистой воды, ни воздуха. Правительства стран ЕС, США и других развитых регионов разработали специальные стандарты, которым должны соответствовать выпускаемые автомобили. Euro3, 4, 5 – все это сводки правил, которым должен соответствовать автомобиль, чтобы его допустили на рынок и в эксплуатацию потребителями.

В нашей стране также происходит постепенное ужесточение законодательства в связи с данным вопросом и каждая машина должна проходить ТО, диагностику и соответствовать стандартам экологичности. Базовые моменты по этому вопросу закладываются еще производителем в конструкцию двигателя и выхлопной системы, но некоторые вещи зависят от самого водителя. К примеру – Вы сами должны следить за состоянием катализатора в выхлопной системе и вовремя его менять. Замена катализатора в Ситроен (Citroen) и других автомобилях достаточно дешевая и с помощью опытного мастера в сервисе проводится за считанные минуты.

Что дает замена катализатора

Множество водителей спокойно пользуется транспортом и даже не знает, зачем нужны эти катализаторы и какой в них вообще смысл. Катализатор – это небольшое устройство, которое пропускает через себя отработанные газы из движка автомобиля и деактивирует в них множество опасных для воздуха и природы веществ. Таким образом, пропуская выхлоп через это небольшое приспособление, мы снижаем вредную нагрузку на окружающую среду.

Зачем нужно менять катализатор, пусть даже Вы ездите на крутой современной иномарке от Citroen? Это необходимо по следующим причинам:

Вы оказываете меньше вредного воздействия на окружающую среду, что в конечном итоге очень важно для каждого из нас. Воздух становится чище, мы не дышим опасными выхлопами, сохраняем свое здоровье;

Ваш автомобиль успешно пройдет любое ТО, диагностику, проверки на соответствие установленным нормам, неважно, в своей стране или заграницей;

Выхлопная система машины с рабочими катализаторами функционирует нормально и подвергается меньшим разрушающим нагрузкам.

Если катализатор в Вашем авто давно не менялся – обязательно обратите внимание на эту деталь и не откладывайте с ее заменой.

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