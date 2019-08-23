Презентация нового электрического автомобиля от Porsche состоится 4 сентября, а до этого времени компания подогревает интерес поклонников, публикуя изображения.



На этот раз Porsche показал интерьер нового электрокара Porsche Taycan, в котором, как говорят в компании, применили классический дизайн в цифровой обработке.

Так, в салоне предлагается дисплей приборов с диагональю 16,8 дюйма. В нем предлагается на выбор четыре режима отображения.

Еще в интерьере есть 10,9-дюймовый экран мультимедийной системы. Последняя также поддерживает голосовое управление и будет активироваться при фразе «Hey Porsche».

На центральной консоли есть еще и 8,4-дюймовый экран, с помощью которого можно управлять климат-контролем, а еще снизу на экране есть поле, где можно ввести адрес в навигацию.

Опционально производитель предложит 5,9-дюймовый экран для задних пассажиров.

Напомним, что Porsche Taycan с полностью электрической силовой установкой уже давно предлагается для заказа.

Эта модель будет способна разгонятся до первой сотни за 3,5 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч. Также есть данные, что запас хода составит 500 км.