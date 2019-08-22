Toyota запустит в России производство нового Toyota RAV4

В офисе компании раскрыли некоторые подробности о пятом поколении кроссовера Toyota RAV4, предназначенного для рынка России.

Как сообщили в Toyota, они намерены запустить в России производство нового Toyota RAV4, причем его сборку планируется организовать до конца года.

Напомним, что предшественник модели собирается на предприятии в Санкт-Петербурге. Моторная гамма нового поколения кроссовера будет представлена новыми бензиновыми моторами, пару которым составит вариатор или восьмискоростной автомат.

В частности, речь идет о двигателях семейства Dynamic Force. Они имеют объём 2,0 и 2,5 литра и мощность 150 и 200 л.с. соответственно.

Также Toyota RAV4 впервые в нашей стране получит две полноприводных системы, где одна будет работать по стандартной схеме, а во второй с названием Dynamic Torque подключение полного привода на каждом из задних колес будут осуществлять разные муфты.

Еще в версии кроссовера для российского рынка анонсирована светодиодная головная оптика с фарами параболического или прожекторного типа, а также с системой Multi-terrain select.

Кроме этого, следующее поколение в качестве опции получит 19-дюймовые колесные диски. Информацию о стоимости и комплектациях в компании обещают раскрыть в октябре.