В РФ предложили бесплатный проезд электрокарам по платным дорогам

По мнению авторов предложения, это станет еще одним способом популяризации в России электрокаров.

Отчетные данные аналитиков показывают, что в последние годы в России наблюдается рост продаж подержанных и новых автомобилей с полностью электрической силовой установкой.

Впрочем, несмотря на тенденцию роста, объёмы продаж таких машин остаются по-прежнему мизерными.

Специалисты «Автонета» между тем предлагают разрешить электрокарам бесплатно передвигаться по платным дорогам в России.

Соответствующую инициативу уже направили на рассмотрение в Минпроторг и МВД.

Как считают специалисты, для популяризации электрокаров и стимулирования на них спроса в стране требуется создание льгот, а одной из них как раз и станет бесплатный проезд.

Впрочем, это не решит проблему, так как в РФ отсутствует необходимая инфраструктура для электрокаров.