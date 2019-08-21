По мнению авторов предложения, это станет еще одним способом популяризации в России электрокаров.
В РФ предложили бесплатный проезд электрокарам по платным дорогам
21.08.2019 20:31
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Отчетные данные аналитиков показывают, что в последние годы в России наблюдается рост продаж подержанных и новых автомобилей с полностью электрической силовой установкой.
Впрочем, несмотря на тенденцию роста, объёмы продаж таких машин остаются по-прежнему мизерными.
Специалисты «Автонета» между тем предлагают разрешить электрокарам бесплатно передвигаться по платным дорогам в России.
Соответствующую инициативу уже направили на рассмотрение в Минпроторг и МВД.
Как считают специалисты, для популяризации электрокаров и стимулирования на них спроса в стране требуется создание льгот, а одной из них как раз и станет бесплатный проезд.
Впрочем, это не решит проблему, так как в РФ отсутствует необходимая инфраструктура для электрокаров.
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